Son dakika - Arda Turan'dan Tahkim Kurulu sonrası paylaşım!

Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için Galatasaray'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

Galatasaray'da 2 maç cezası onanan Arda Turan, taraftarların "Arda haklı beyler" pankartını paylaştı. Oğulcan Çağlayan ise Arda Turan'a destek vererek "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır" dedi.