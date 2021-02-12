12.02.2021 - 17:35 |
Son dakika - Arda Turan'dan Tahkim Kurulu sonrası paylaşım!
Tahkim Kurulu, Arda Turan'a 2 maç ceza verdi. Arda Turan'dan ceza sonrası paylaşım geldi.
Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için Galatasaray'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.
Galatasaray'da 2 maç cezası onanan Arda Turan, taraftarların "Arda haklı beyler" pankartını paylaştı. Oğulcan Çağlayan ise Arda Turan'a destek vererek "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır" dedi.