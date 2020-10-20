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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Arsenal, Mesut Özil'e kapıları kapadı!
20.10.2020 - 16:14 |

Son dakika | Arsenal, Mesut Özil'e kapıları kapadı!

Türk asıllı Alman oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Premier Lig kadrosuna da dahil edilmedi. Teknik direktör Arteta, "Mesut Özil benim kararlarıma saygı duymak zorunda. Şimdi Aralık ayına kadar beklemek zorunda" dedi.

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Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, Premier Lig devinin 25 kişilik Premier Lig kadrosuna alınmadı.

Türk asıllı Alman yıldız, Arsenal kariyerinin sonuna geldi.

Teknik direktör Mikel Arteta yaptığı açıklamada "Mesut Özil benim kararlarıma saygı duymak zorunda. Şimdi Aralık ayına kadar beklemek zorunda" diye konuştu.

Son dakika | Arsenal, Mesut Özile kapıları kapadı
 

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