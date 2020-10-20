Son dakika | Arsenal, Mesut Özil'e kapıları kapadı!

Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, Premier Lig devinin 25 kişilik Premier Lig kadrosuna alınmadı.

Türk asıllı Alman yıldız, Arsenal kariyerinin sonuna geldi.

Teknik direktör Mikel Arteta yaptığı açıklamada "Mesut Özil benim kararlarıma saygı duymak zorunda. Şimdi Aralık ayına kadar beklemek zorunda" diye konuştu.



