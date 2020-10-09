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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Arsenal'de Mesut Özil ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi...
09.10.2020 - 19:48 |

Son dakika | Arsenal'de Mesut Özil ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Arsenal, Türk asıllı Almanya Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil ile yolları ayırmak için fesih görüşmelerine başlıyor. Sözleşmesi 2021'de biten Mesut'un yeni adresinin MLS olacağı iddia edildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Almanya Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'i gözden çıkarmış durumda. Daily Mail'e göre Londra ekibi, Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmek adına yeniden görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Arsenal, haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut Özil ile yollarını ayırmak istese de son iki haftada yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı. 31 yaşındaki yıldızın, sözleşmesinden geri kalan 13 milyon Pound'luk tutarın neredeyse tamamını istediği belirtiliyor.

MLS'e gidebilir
Mesut Özil'in, sözleşmesi 2021'de biterken, oyuncunun fesih sonrası MLS takımlarına gidebileceği belirtildi.

Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Mesut Özil, Mart ayından bu yana Mikel Arteta tarafından da görevlendirilmiyor. Yıldız oyuncunun ismi Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Fenerbahçe ile de geçmekteydi.

Son dakika | Arsenalde Mesut Özil ile yollar ayrılıyor Yeni adresi...

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