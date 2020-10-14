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14.10.2020 - 17:20 | | NTVSpor

Son dakika | ASVEL-Kızılyıldız maçı iptal edildi

THY Euroleague'in 4. haftasında oynanacak ASVEL-Kızılyıldız maçı koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

Son dakika | ASVEL-Kızılyıldız maçı iptal edildi
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ASVEL ile Kızılyıldız arasında 15 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Turkish Airlines EuroLeague Normal Sezon 4. hafta maçı Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi.

Corona virüs vakaları nedeniyle sekiz oyuncu çıkaramayan Fransız ekibin Panathinaikos maçı da iptal edilmişti.

KIZILYILDIZ'DAN AÇIKLAMA

Kızılyıldız, ASVEL maçı ile ilgili bir açıklama yayınladı ve ''Sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen ASVEL maçı için üzgünüz. Biz seyahate ve maçı oynamaya tamamen hazırdık ancak oyuncuların ve teknik ekibin sağlığı daha önemlidir. Spordaki rakiplerimize ve dostlarımıza başarılar diliyoruz, kısa süre sonra basketbol sahasında tekrar görüşeceğimizi umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | ASVEL-Kızılyıldız maçı iptal edildi

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