Son dakika | Atakaş Hatayspor, Isaac Sackey'le sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ganalı futbolcu Isaac Sackey'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Hatayspor'umuza ve Isaac Sackey'e hayırlı olsun." denildi.