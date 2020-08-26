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26.08.2020 - 16:54 | | HATAY (AA) -

Son dakika | Atakaş Hatayspor, Isaac Sackey'le sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekibi, Ganalı futbolcuyu transfer etti.

Son dakika | Atakaş Hatayspor, Isaac Sackey'le sözleşme imzaladı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ganalı futbolcu Isaac Sackey'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Hatayspor'umuza ve Isaac Sackey'e hayırlı olsun." denildi.

Son dakika | Atakaş Hatayspor, Isaac Sackeyle sözleşme imzaladı

 

 

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