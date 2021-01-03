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03.01.2021 - 21:19 |

Son dakika - Atiba Hutchinson'dan canlı yayında sürpriz!

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu. Öte yandan Atiba Canlı yayında üzerinde Ahmet Nur Çebi yazan tişört ile çıktı.

Son dakika - Atiba Hutchinson'dan canlı yayında sürpriz!
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Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu.

"Liderlik, son haftalardaki çalışmalarımızın sonucu. Çok çalıştık. Lider olmak güzel ama sezon uzun, unutmamak lazım. Maç kazanıyoruz, kazanmaya devam ediyoruz. 3 puan aldığımız sürece tepede olacağız. Galibiyet serisine devam ettiğimiz için mutluyuz."

 "İyi oynuyoruz. Yüksek standartımızı korumak istiyoruz. Önemli olan bu performansı gösterip 3 puan almak. Kendim için mutluyum. Takım için elimden geleni yapmayı hedefliyorum. Bu performansı sürdürüyor olmak beni mutlu etti, güven verdi. Sonucu Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'a armağan ediyoruz. Bize maçtan önce gerekli destekleri gösterdiler."

Öte yandan Atiba Canlı yayında üzerinde Ahmet Nur Çebi yazan tişört ile çıktı.

Son dakika - Atiba Hutchinsondan canlı yayında sürpriz

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