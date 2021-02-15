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15.02.2021 - 18:24 |

Son dakika - Atiba'dan Cenk Tosun övgüsü!

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Atiba'dan Cenk Tosun övgüsü!
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Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba açıklamalarda bulundu.

"Cenk her zaman üst seviyede oynamıştır. Bugün bize de katkısı oldu. Aslında hepimizin katkısı çok oluyor. Eline gelen fırsatları kaçırmayan bir forvet. Maç maç bakıyoruz."

"BAY geçeceğimiz haftada, bu 3 puan bizim için çok önemliydi. Kazanma alışkanlığını sürdürmeye devam ediyoruz. Bu şampiyonluk yarışında kalmak için çok önemli."

Son dakika - Atibadan Cenk Tosun övgüsü

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