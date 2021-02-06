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06.02.2021 - 22:34 |

Son dakika - Attila Szalai: "Kafamızı kaldırmalıyız"

Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Attila Szalai, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Son dakika - Attila Szalai: "Kafamızı kaldırmalıyız"
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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Attila Szalai, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Szalai, "Bizim için bu maç hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı çok istedik. Her şeyimizi verdik ama gol bulamadık. Kafamızı kaldırmak ve çalışmak durumundayız. Hedefimiz var ve bu hedef uğruna her şeyimizi vereceğiz." diye konuştu.

Son dakika - Attila Szalai: Kafamızı kaldırmalıyız

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