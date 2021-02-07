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07.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Avrupa basını derbide Mesut Özil'i takip etti!

Yeni transfer Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez Ülker Stadı çimlerine bastı, kadroya alındı. Derbi mücadelesi İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa basınında ilgiyle izlendi.

Son dakika - Avrupa basını derbide Mesut Özil'i takip etti!
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Kadıköy’de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yanı sıra Mesut Özil heyecanı da dikkatlerden kaçmadı. Ünlü yıldız, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez Ülker Stadı çimlerine bastı, kadroya alındı, 63. dakikada da oyuna girdi. Hatta Ozan Tufan’ın iptal edilen golünde asisti yapan isimdi.
Mesut Özil’in kritik derbide kadroda olması tüm dünyanın da ilgisini Ülker Stadı’na döndürdü. Derbi mücadelesi İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa basınında ilgiyle izlendi. Daily Mail, ‘İstanbul’un en büyük iki kulübünün tarihi ve köklü mücadelesinde artık Mesut Özil de var’ haberini yaptı. Bild Gazetesi de ‘İstanbul’un büyük derbisinde Mesut Özil de yer aldı. Mesut Özil de derbi heyecanının tecrübesine katıldı ama yenilgi yaşadı” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika - Avrupa basını derbide Mesut Özili takip etti

Sıfır çekti
Sarı-lacivertli takım bu sezon Kadıköy’de sıfır çekti. Beşiktaş’a 4-3 kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, son olarak Galatasaray’a da boyun eğdi. Evindeki son derbi zaferini Aralık 2019’da alan Fenerbahçe’nin galibiyet hasreti 14 aya çıktı. Öte yandan Fenerbahçe, 1990-91’den bu yana ilk kez aynı Süper Lig sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş’a iç sahada yenildi.

 Büyük kayıp!
Fenerbahçe, Luiz Gustavo’nun olmadığı üç derbiyi de kaybetti. Geçen sezon Brezilyalı yıldızın cezası nedeniyle kaçırdığı Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini Fenerbahçe 3-1 ve 2-0 yenilmişti. Bu sezon da sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında olmayan Gustavo, takımının 1-0 mağlup olduğu maçı dışarıdan izledi.

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