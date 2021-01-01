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01.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Avrupa kulüpleri Güven Yalçın’ın peşinde! Sezon sonu...

Alanya’da Merih Demiral ve Ozan Tufan’ı parlatan Sergen Yalçın şimdi de Güven Yalçın’ı sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

Son dakika - Avrupa kulüpleri Güven Yalçın’ın peşinde! Sezon sonu...
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SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın teknik patronu yoğun maç trafiğinde genç golcüye düzenli şans tanımayı planlıyor. Siyah-beyazlı yönetim de Avrupalı kulüplerin yakından takip ettiği 21 yaşındaki futbolcuyu cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Aytemiz Alanyaspor’da Merih Demiral ve Ozan Tufan’ı parlatan, Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine başladığı günden bu yana birçok oyuncuya sihirli dokunuşlar yapan Sergen Yalçın, şimdi de Güven Yalçın’ı vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Ocak ve şubat aylarındaki yoğun maç temposu nedeniyle kadrodaki herkese şans verecek olan deneyimli hoca, Güven’i de birinci forvetmiş gibi hazır tutmaya çalışacak.
Transfer dönemlerinde Beşiktaş’ın en çok teklif alan ve scoutlar tarafından en fazla izlenen oyuncusu olan 21 yaşındaki Güven Yalçın’a siyah-beyazlı yönetim de büyük önem veriyor. Teknik patron Sergen Yalçın’ın, yetenekli oyuncudan çok umutlu olduğu ve önümüzdeki dönemde daha fazla şans tanımayı planladığı aktarıldı.

Son dakika - Avrupa kulüpleri Güven Yalçın’ın peşinde Sezon sonu...


‘Çok hırslı ve istekli’
Bir yandan sportif başarı bir yandan da futbolcu satışı üzerinde yoğunlaşan siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın ile yaptığı toplantılarda Avrupalı kulüplerin Güven’e olan ilgisini sürekli dile getirdi. Yalçın’ın ise konunun açıldığı tüm görüşmelerde, “Güven Yalçın’ın yaz döneminde gitmesine bu nedenle izin vermedim. İyi bir potansiyeli var. Kendisi performansını biraz daha artırmak için yoğun çaba harcıyor. Teknik heyet olarak biz de zaten gerekenleri yapıyoruz. Güven çok istekli ve hırslı. Onu başka kulüpler tarafından izleniyor diye değil, iyi bir futbolcu olduğu için oynatmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten sızan bilgilere göre İngiltere, Almanya ve Fransa’dan bazı ekiplerin Güven Yalçın için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirlendi. Beşiktaş’ın cazip bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde genç golcüyü sezon sonunda elden çıkarabileceği iddia edildi.

 

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