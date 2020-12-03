03.12.2020 - 19:12 | | AA
Son dakika - Aydeniz Et BalÄ±kesirspor, Cihat Arslan ile anlaÅŸtÄ±!
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et BalÄ±kesirspor, teknik direktÃ¶r Cihat Arslan ile 1,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et BalÄ±kesirspor, teknik direktÃ¶r Cihat Arslan ile 1,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â
KulÃ¼p yÃ¶netimi, Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor maÄŸlubiyeti sonrasÄ± yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Mesut DilsÃ¶z'Ã¼n yerine teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe Cihat Arslan'Ä± getirdi.Â
AkÅŸam saatleri kulÃ¼p tesislerine gelen Arslan, kendisini kÄ±rÄ±mÄ±zÄ±-beyaz renklere baÄŸlayan 1,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmeyi imzaladÄ±.Â
KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ãœmit Arslan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± imza tÃ¶reni sonrasÄ± kulÃ¼p sosyal medya hesaplarÄ±ndan "BalÄ±kesirspor'a hoÅŸ geldin Cihat Arslan" yazÄ±lÄ± bir gÃ¶rsel paylaÅŸÄ±ldÄ±.