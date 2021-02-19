Son dakika - Aykut Kocaman patladı! "Amatörce hatalar"

Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

"Kazanmak gerçekten bir alışkanlık. Trabzonspor bunu gösterdi. Kaybetmek de ne yazık ki bir alışkanlık haline gelebilir. Yapabilme duygusunu yavaş yavaş kaybediyorsunuz."

"Grup enerjisi olarak bir takım doğruları yapmaya çalıştığımız ve ikinci yarıda oyun aklı olarak biraz daha enerji koyduğumuz maç olarak geçti. Maçı kontrolünü elimize aldığımız ve kazanmayı düşündüğümüz anlarda ekstra bir gol yedik. Golün gelişimi açısından, o dakika için amatörce arka arkaya hamleler oldu, çok ekstra bir gol oldu. Maçı kontrolümüze alıp, kazanmaya gideceğimiz anlarda maçı elimizden kaçırdık."

"Faul bile verilmedi"

"Deniz Türüç, ciddi darbe aldı. Faul bile verilmedi. Rakip diziyle geliyor, görülmemesi garip. Ayrıca 49. dakikadaki Crivelli'nin pozisyonu mutlaka izlenmeli diye düşünüyorum. Tam topa hamle yaparken arkadan ciddi şekilde itme var. Geçiştirildi gibi."