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HaberlerGöztepe Haberleri Son dakika | Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor...
16.07.2020 - 08:35 | | FANATİK

Son dakika | Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor...

İlhan Palut'la yol ayrılına gelen, sezon biter bitmez genç hocanın sözleşmesini feshedecek olan Göztepe, gelecek yıl için takımın başına Aykut Kocaman’ı getirmeye karar verdi. Deneyimli teknik adamla görüşecek olan Göz Göz’ün; Kocaman’la altyapıyı da kapsayan büyük bir projeye imza atmak istediği ifade edildi.

Son dakika | Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor...
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Göztepe’de kötü gidişin faturası; teknik direktör İlhan Palut’a kesilmişti. 43 yaşındaki hocayla yollarını ayırmaya hazırlanan Göz Göz’de ana gündem maddesi ise Aykut Kocaman.

Son dakika | Aykut Kocaman Süper Lige geri dönüyor...

Başkan Mehmet Sepil yeni stadın açılmasıyla birlikte gelecek sezon hem üst sıralara oynayan hem de altyapısıyla da ayağa kalkan bir Göztepe oluşturmak istiyor. İzmir ekibi bu projeyi hayata geçirmek için ise kulübü sportif anlamda organizasyonu kurabilecek bir çalıştırıcıya emanet etmek istiyor. Yönetimin bu doğrultuda düşündüğü tek isim Kocaman. Son olarak Konyaspor’u çalıştıran başarılı hoca ile sezon biter bitmez görüşme yapılacak.

A Takım da yeniden yapılanacak
A Takım’ın yeniden organize edilmesi, altyapıyla ilgili kapsamlı bir sistemin hayata geçirilmesi ve kulübün yapısının tamamen değiştirilmesini hedefleyen İzmir ekibi, bu planı tamamen Kocaman’la gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

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