Son dakika | Aykut Kocaman'a Avrupa'dan sürpriz talip
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştıran, geçtiğimiz dönemlerde ise uzun yıllar Fenerbahçe'de görev alan Aykut Kocaman'a sürpriz bir takım talip oldu. Konya'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımın başına geçmeyen tecrübeli teknik adamı Belçika ekibi Royal Antwerp istiyor.
Türkiye'de Fenerbahçe ve Konyaspor ile başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.
Süper Lig'de sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan, Konyaspor'u ligde üçüncü yapıp Avrupa'ya taşıyan Kocaman'a Belçika'dan talip çıktı.
Son olarak Konyaspor'a geri dönen ancak bir önceki dönemde yakaladığı başarıların uzağında kalan deneyimli teknik adam, görevini bırakmıştı.
BELÇİKA'DAN ANTWERP İSTİYOR
Belçika basınından Voetbal24'te yer alan habere göre, Royal Antwerp 55 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. Antwerp'in Marc Wilmots ile ilgilendiği ancak tecrübeli hocanın Fenerbahçe'yi beklemesi üzerine bu transferden vazgeçip Aykut Kocaman'a yöneldiği ifade ediliyor. Haberin detaylarında şu an bir takımı çalıştırmayan Aykut Kocaman'a teklifin iletildiği ancak başarılı hocanın henüz bir cevap vermediği yazıldı.
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