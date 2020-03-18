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18.03.2020 - 08:33 |

Son dakika | Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Son dakika | Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Aykut Kocaman, Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekildi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları, “Şimdilik öyle bir şey yok” diyerek yalanladı.

Ali Koç, geçen sezon Kocaman’ın ekibinin verileri çalıp dışarıya sızdırdığını açıklamış ve görevlerine son vermişti. (Fanatik)

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