Son dakika | Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Aykut Kocaman, Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekildi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları, “Şimdilik öyle bir şey yok” diyerek yalanladı.

Ali Koç, geçen sezon Kocaman’ın ekibinin verileri çalıp dışarıya sızdırdığını açıklamış ve görevlerine son vermişti. (Fanatik)

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