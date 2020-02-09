SON DAKİKA | Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve son olarak Yukatel Denizlispor'la evinde 0-0 berabere kalan Konyaspor'da Aykut Kocaman hakkında karar verildi.

Ligde 20 puanla 14. sırada bulunan yeşil beyazlı ekipte Kocaman'la yolların resmen ayrıldığı duyuruldu.

Açıklama şöyle:

Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor’umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

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