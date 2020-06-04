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HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Son dakika | Aytemiz Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti
04.06.2020 - 17:50 |

Son dakika | Aytemiz Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti

1860 Münih, Efkan Bekiroğlu'nun Alanyaspor ile anlaştığını duyurdu.

Son dakika | Aytemiz Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti
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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Almanya 3. Lig ekibi 1860 Münih'te forma giyen Efkan Bekiroğlu'nun transfer etti.

Alman kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcunun Süper Lig'e transfer olduğunu duyurdu.

Türkiye'ye transfer olmayı uzun süredir hayal ettiğini vurgulayan Bekiroğlu, "Ana vatanımda futbol oynamak her zaman hayalimdi, bu nedenle bu mücadeleye atılmak istedim" dedi.

Son dakika | Aytemiz Alanyaspor, Efkan Bekiroğlunu transfer etti

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