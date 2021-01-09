09.01.2021 - 12:24 |
Son dakika | Babel'den taraftara olay cevap: "2 sene beklemek zorundasın!"
Hollandalı oyuncu, sosyal medyada bir taraftarın "Umarım Florya'ya gittiğimde artık orada olmazsın" yazması üzerine, "Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!" yanıtı verdi.
Galatasaray'da sosyal medya kullanımı ile sık sık gündeme gelen Ryan Babel, bu kez de bir sarı-kırmızılı taraftarla tartıştı.
Babel, sosyal medya üzerinden bir taraftarın "Umarım Florya'ya gittiğimde artık orada olmazsın." yazması üzerine, "Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!" yanıtı verdi. 34 yaşındaki Hollandalı, 2019 yılında Galatasaray'a Fulham'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.
Babel'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor.