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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Babel'den taraftara olay cevap: "2 sene beklemek zorundasın!"
09.01.2021 - 12:24 |

Son dakika | Babel'den taraftara olay cevap: "2 sene beklemek zorundasın!"

Hollandalı oyuncu, sosyal medyada bir taraftarın "Umarım Florya'ya gittiğimde artık orada olmazsın" yazması üzerine, "Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!" yanıtı verdi.

Son dakika | Babel'den taraftara olay cevap: "2 sene beklemek zorundasın!"
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Galatasaray'da sosyal medya kullanımı ile sık sık gündeme gelen Ryan Babel, bu kez de bir sarı-kırmızılı taraftarla tartıştı.

Babel, sosyal medya üzerinden bir taraftarın "Umarım Florya'ya gittiğimde artık orada olmazsın." yazması üzerine, "Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!" yanıtı verdi. 34 yaşındaki Hollandalı, 2019 yılında Galatasaray'a Fulham'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Babel'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor.

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Son dakika | Babelden taraftara olay cevap: 2 sene beklemek zorundasın

 

 

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