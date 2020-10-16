Ndiaye, "TÃ¼rkiye'ye Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Burada yaÅŸamayÄ± Ã§ok seviyorum. TÃ¼rkiye Ã§ok harika ve tutkulu bir Ã¼lke. Bunu Senegal'e gittiÄŸim de oradaki insanlara da sÃ¶ylÃ¼yorum. Åžu an Senegal'den Ã§ok TÃ¼rkiye'de yaÅŸÄ±yorum. O yÃ¼zden kalbimin bir tarafÄ± TÃ¼rk bir tarafÄ± Senegalli diyebilirim. BÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk halkÄ±na da teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi.Â

"REKABET VE MÃœCADELE ETMEK Ä°Ã‡Ä°N GELDÄ°M"

Ãœst sÄ±ralarÄ± hedefleyen bir takÄ±m olmalarÄ±ndan dolayÄ± KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n teklifini kabul ettiÄŸini dile getiren Ndiaye, "Bana sunulan proje buraya gelmemdeki en Ã¶nemli sebeplerden birisi oldu. SÃ¼per Lig'e yeni Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir takÄ±m olmasÄ±na raÄŸmen Ã¼st sÄ±ralarÄ± hedefleyen bir takÄ±m. Rekabet ve mÃ¼cadele etmek iÃ§in buraya geldim" ifadelerini kullandÄ±.Â

"HARÄ°KA BÄ°R TARAFTARI OLDUÄžUNU BÄ°LÄ°YORUM"Â

Transferi Ã¶ncesinde kulÃ¼p hakkÄ±nda bilgi topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen orta saha oyuncusu, "Buraya gelmeden KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ araÅŸtÄ±rdÄ±m ve Ã§ok iyi bir tarihi olduÄŸunu biliyorum. Taraftarlarla pandemi nedeniyle bir araya gelemedik ama harika bir taraftarÄ± olduÄŸunu biliyorum. O nedenle bu sÃ¼reÃ§te onlarÄ± mutlu etmek iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. Her zaman yaptÄ±klarÄ± gibi bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de her ÅŸeyimizi onlar iÃ§in vermeye hazÄ±rÄ±z" diye konuÅŸtu.Â

"HOCAMIZ Ä°STERSE KALECÄ° OLARAK BÄ°LE OYNAYABÄ°LÄ°RÄ°M"

FarklÄ± pozisyonlarda forma giymeye yatkÄ±n olduÄŸuna vurgu yapan Ndiaye, "Ã‡ok kolektif bir oyuncuyum. Orta sahada oynuyorum ama takÄ±m iÃ§in hocamÄ±z isterse kaleci olarak bile oynayabilirim. Her ÅŸeyimi takÄ±ma vermek iÃ§in buradayÄ±m. O nedenle hocamÄ±z ne derse orada oynamaya hazÄ±rÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"BAÅžKANIMIZ SPOR KONUSUNDA Ã‡OK TECRÃœBELÄ°"

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Hurma'dan da Ã¶vgÃ¼yle bahseden Ndiaye, "BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¶netiminde sizin de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi sÃ¼rekli Ã¼stlere Ã§Ä±kan bir takÄ±m var. BaÅŸkanÄ±mÄ±z spor konusunda Ã§ok tecrÃ¼beli ve ne yapmasÄ± gerektiÄŸini bilen bir insan. O nedenle kulÃ¼p yapÄ±sÄ± Ã§ok rahat iÅŸliyor. BaÅŸkanÄ±mÄ±zla aramÄ±z da Ã§ok iyi. BaÅŸkanÄ±mÄ±za sÃ¶yleyeceÄŸim, bu ÅŸekilde harika Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etsin" ifadelerini kullandÄ±.Â

"AVRUPA KUPALARINI HEDEFLÄ°YORUZ"

Lige iyi baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ndiaye, "Ã‡ok iyi gidiyoruz ve iyi Â bir takÄ±m olduÄŸumuza inanÄ±yorum. Ã–nemli olan maÃ§ maÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ve sakin kalmak. Daha sonrasÄ±nda da Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lan bir takÄ±m olmayÄ± hedefliyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

"TAKIMDA REKABET EDEN DEÄžÄ°L, BÄ°RBÄ°RÄ°NÄ° TAMAMLAYAN Ä°SÄ°MLER VAR "

TakÄ±mda yer alan oyuncularÄ±n birbirini tamamlayan Ã¶zelliklere sahip olduÄŸunu belirten Senegalli, "Bu isimleri ben birbirleriyle rekabet halinde gÃ¶rmÃ¼yorum, birbirlerini tamamlayÄ±cÄ± isimler olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Mesela Lucas Biglia'da olmayan Ã¶zellikler bende var ben de olmayan Ã¶zellikler ise onda var. Biz bu ÅŸekilde takÄ±m olarak birbirimizi tamamlÄ±yoruz. Bunu rekabet olarak gÃ¶rmÃ¼yorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"TÃœRKÄ°YE Ã‡OK HARÄ°KA VE TUTKULU BÄ°R ÃœLKE"Â

TÃ¼rkiye'de yaÅŸamaktan Ã§ok mutlu olduÄŸunu dile getiren 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "TÃ¼rkiye'ye Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Burada yaÅŸamayÄ± Ã§ok seviyorum. TÃ¼rkiye Ã§ok harika ve tutkulu bir Ã¼lke. Bunu Senegal'e gittiÄŸimde oradaki insanlara da sÃ¶ylÃ¼yorum. Åžu an Senegal'den Ã§ok TÃ¼rkiye'de yaÅŸÄ±yorum. O yÃ¼zden kalbimin bir tarafÄ± TÃ¼rk, bir tarafÄ± Senegalli diyebilirim. BÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk halkÄ±na da teÅŸekkÃ¼r ediyorum" diye konuÅŸtu.Â

"NEDEN GEÃ‡EN SEZON TRABZONSPOR'UN YAPTIÄžI GÄ°BÄ° KUPA FÄ°NALÄ°NE GÄ°TMEYELÄ°M"

Kariyerinde Ã§ok Ã¶nemli kupalar kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ndiaye, "Kariyerimde kazandÄ±ÄŸÄ±m bÃ¼tÃ¼n kupalar Ã§ok deÄŸerli Ã§Ã¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±z Ã§ok yetenekli oyuncular var ve kupa kazanmadan kariyerlerini bitiriyorlar. Kariyerimde kupalar kazandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok mutluyum. Ã‡ok iyi bir ekibiz ve neden geÃ§en sezon Trabzonspor'un yaptÄ±ÄŸÄ± gibi kupa finaline gitmeyelim" dedi. Â Â