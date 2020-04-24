Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Futbolumuzdaki gelişmeleri değerlendireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ugün saat 14.00'te video konferans yöntemiyle Süper Lig'deki kulüp başkanları, Kulüpler Birliğ, Vakfı Başkanı ve TFF başkanı ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

TFF Başkanımız, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ve Süper Lig Kulüp Başkanlarımız ile saat 14:00’de video konferans gerçekleştirerek futbolumuzdaki gelişmeleri değerlendireceğiz.

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