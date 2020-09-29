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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi açıkladı! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz...
29.09.2020 - 20:24 |

Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi açıkladı! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Rangers - Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi açıkladı! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Rangers - Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve 2’de yayınlanacak.

Başarılar Galatasaray"

Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi açıkladı Rangers - Galatasaray maçı şifresiz...

Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi açıkladı Rangers - Galatasaray maçı şifresiz...

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