29.09.2020 - 20:24 |
Son dakika | Bakan Kasapoğlu müjdeyi açıkladı! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Rangers - Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Rangers - Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve 2’de yayınlanacak.
Başarılar Galatasaray"
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