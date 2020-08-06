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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Son dakika | Barcelona-Napoli maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak
06.08.2020 - 11:36 |

Son dakika | Barcelona-Napoli maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona-Napoli maçını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı...

Son dakika | Barcelona-Napoli maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos Cumartesi günü seyircisiz oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona şehrindeki Nou Camp Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan Video Yardımcı Hakem (VAR), Ali Palabıyık ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

 

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