31.01.2020 - 14:57 |
Son dakika | Barcelona, Trincao'yu transfer etti!
Barcelona, Braga’nın parlayan yıldızı Trincao’yu transfer etti. 30 milyon euroya alınan 20 yaşındaki forvetin serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlendi.
İspanya’nın dev kulübü Barcelona, transferin son gününde önemli bir hamle yaptı. Katalan kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada Braga’da forma giyen 20 yaşındaki Francisco Trincao ile her konuda anlaşma sağlandı.
Transferin esas dikkat çeken noktası; serbest kalma maddesi oldu. Barça, Portekizli forvet oyuncusunun serbest kalma maddesini 500 milyon Euro olarak belirledi. Transferin de 30 milyon euroya bittiği bildirildi.
Trincao, Barcelona’ya 2020 Haziran’da katılacak ve sezonu Portekiz’de tamamlayacak.
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