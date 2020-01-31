Son dakika | Barcelona, Trincao'yu transfer etti!

İspanya’nın dev kulübü Barcelona, transferin son gününde önemli bir hamle yaptı. Katalan kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada Braga’da forma giyen 20 yaşındaki Francisco Trincao ile her konuda anlaşma sağlandı.

Transferin esas dikkat çeken noktası; serbest kalma maddesi oldu. Barça, Portekizli forvet oyuncusunun serbest kalma maddesini 500 milyon Euro olarak belirledi. Transferin de 30 milyon euroya bittiği bildirildi.

Trincao, Barcelona’ya 2020 Haziran’da katılacak ve sezonu Portekiz’de tamamlayacak.

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