Son dakika - Barcelona yine kazanamadÄ±! 2 gol ve kÄ±rmÄ±zÄ± kart...

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasÄ±nda Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 31. dakikasÄ±nda Luis Rioja'nÄ±n golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§en ev sahibi takÄ±m ilk yarÄ±yÄ± da bu skorla kapattÄ±.Â

Barcelona 63. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliÄŸi yakaladÄ±.Â Alaves'te Jota Peleteiro 62. dakikada ikinci sarÄ± kartÄ± gÃ¶rerek kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.Â

Ligde geÃ§en hafta sahasÄ±nda Real Madrid'e maÄŸlup olan Katalan takÄ±mÄ±, bu hafta da Alaves'te puan kaybetti.

Barcelona adÄ±na maÃ§ta tek olumlu geliÅŸme, Griezmann'Ä±n bu sezonki ilk golÃ¼nÃ¼ atmasÄ± oldu. Ligde iki maÃ§Ä± eksik olan Barcelona 8 puanla 12. sÄ±rada, Alaves aynÄ± puanla 13. sÄ±rada yer alÄ±yor.