Son dakika | Barcelona'da tam 6 istifa birden...

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli kulÃ¼plerinden Barcelona, corona virÃ¼s sÃ¼reciyle beraber ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lara girdi. Son olarak BarÃ§a'da yÃ¶netim kurulundan 6 Ã¼ye istifalarÄ±nÄ± sundu.

Ä°spanya ve Katalan basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer tutan haberlerde; hem ekonomik anlamda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sÃ¼reÃ§ hem de baÅŸkan Bartomeu ile yaÅŸanan fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ± istifalarÄ± getirdi.Â Barcelona BaÅŸkanÄ± Bartomeu'nun da istifalarÄ±nÄ± istediÄŸiÂ Emili Rousaud , Enrique Tombas , Silvio Elias, Josep Pont,Â Maria Teixidor ve Jordi Calsamiglia, kulÃ¼be veda etti. 19 Ã¼ye sayÄ±sÄ± 13'e dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Bu yaÅŸanan sarsÄ±cÄ± geliÅŸmenin ardÄ±ndan gÃ¶zler Bartomeu'ya dÃ¶ndÃ¼. Bartomeu'nun virÃ¼s sonrasÄ±nda kulÃ¼bÃ¼ seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rmesi ve yeni bir baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminin olmasÄ± gerektiÄŸi bildirildi.