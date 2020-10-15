Son dakika | Barış Başdaş: "Kalbim Galatasaray için atıyor"

Uzun yıllar Türkiye’de forma giydikten sonra Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın formasıyla Almanya'ya dönen Barış Başdaş, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

30 yaşındaki savunmacı, hangi takımı tuttuğu şeklinde gelen soruya, “Çocukluğumdan bu yana kalbim Galatasaray için attı. Gheorghe Hagi benim kahramanımdı. Harika bir futbolcu olmasının yanı sıra Galatasaray’da oynuyordu ve onlarla UEFA Kupası’nı kazandı” cevabını verdi.

"Hannover'in yeri Bundesliga"

12 yıl sonra doğup büyüdüğü Almanya’ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Barış, “Alman futbolu disiplin demek. Bundesliga 2 için de dünyanın en iyi 2. ligi diyebilirim. Hannover’e gelerek çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Harika taraftarlara sahip büyük bir kulüp. Bence bu kulübün ait olduğu yer Bundesliga” ifadelerini kullandı.

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