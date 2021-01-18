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18.01.2021 - 15:34 |

Son dakika - Barış Yardımcı, Konyaspor'da

Konyaspor, Sivasspor forması giyen Barış Yardımcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika - Barış Yardımcı, Konyaspor'da
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Konyaspor, Sivasspor forması giyen Barış Yardımcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'un yaptığı açıklama şöyle; 

İttifak Holding Konyaspor’umuz, savunmanın sağı ve orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Barış Yardımcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, Genel Menajerimiz Seçkin Özdil ve yeni transferimiz Barış Yardımcı katıldı.

Daha önce Menemenspor, Hatayspor, Gaziantep, Bursaspor, Sivasspor gibi takımlarda oynayan Barış Yardımcı, kulübümüzde 26 numaralı formayı giyecek.

Son dakika - Barış Yardımcı, Konyasporda

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