06.10.2020 - 00:05 |
Son dakika | Başakeşehir Giuliano transferini açıkladı!
Başakşehir, Giuliano transferini açıkladı.
Medipol Başakşehir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek. Giuliano de Paula'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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