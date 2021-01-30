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30.01.2021 - 14:09 | | Fanatik

Son dakika | Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı

Teknik direktör Okan Buruk'la yollarını ayıran geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, yeni teknik direktör konusunda ismi geçen Aykut Kocaman kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonrasında Aykut Kocaman ile Başakşehir kulübü prensip anlaşmasına vardı.

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Süper Lig'de geçen sezon kulüp tarihinde bir ilk yaşayarak şampiyon olan Başakşehir'de şampiyonluğu getiren teknik direktör Okan Buruk ile bu sezonki kötü gidişat sonrasında dün yollar ayrılmıştı.

Son olarak Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa maçında mağlup olan Başakşehir, bu mağlubiyetin sonrasında yapılan görüşmelerle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı aldı.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul ekibi için gündeme gelen ilk isim Aykut Kocaman oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir'in kulüp binasına geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştiren Aykut Kocaman, bu görüşmeler sonrasında 1,5+1 yıllığına prensip olarak anlaştı.

TESİSLERİ GEZDİ

Yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir ile anlaşma sağlayan Aykut Kocaman, Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle tesisleri gezdi. Daha sonra Kocaman, 16:00'da Başakşehir'in Hatayspor ile oynayacağı maçı takip edecek. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

SON OLARAK KONYASPOR

Aykut Kocaman, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun devre arasında Anadolu ekibiyle yollarını ayırmıştı.

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Son dakika | Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı

 

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