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25.08.2020 - 17:54 |

Son dakika | Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini aldı

Medipol Başakşehir, Okechukwu Azubuike’nin satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Son dakika | Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini aldı
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Okechukwu Azubuike'nin bonservisini aldı. 

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Pyramids takımından kiralanan Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu devreye girdi. 

Açıklamada, "2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz." denildi. 

Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'da top koşturan Azubuike, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 31 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada süre aldı.

Son dakika | Başakşehir, Azubuikenin bonservisini aldı

 

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