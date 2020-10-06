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06.10.2020 - 16:09 |

Son dakika | Başakşehir, Edin Visca ile yeni sözleşme imzaladı

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca, gelecek sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

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Süper Lig'in son şampiyon Başakşehir transferin son gününde eski Fenerbahçeli Giuliano ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmıştı. 

Bu gelişmelerin ardından Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını TFF'ye bildirdi. 

Bosnalı yıldızın adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu. 

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Son dakika | Başakşehir, Edin Visca ile yeni sözleşme imzaladı

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