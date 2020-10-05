Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika | Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti!
05.10.2020 - 21:34 |

Son dakika | Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti!

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı

Son dakika | Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti!
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü kiraladı. 

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımı'mızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

F.BAHÇE AÇIKLADI
Fenerbahçe'den de açıklama geldi: "Futbolcumuz Deniz Türüç’ün kiralık transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Deniz Türüç bir yıl boyunca Başakşehir forması giyecektir."

 

Son dakika | Başakşehir, Fenerbahçeden Deniz Türüçü transfer etti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer Haberleri | İşte Başakşehir'in yeni sezondaki tüm transferleri!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer Haberleri | İşte Fenerbahçe'nin yeni sezondaki tüm transferleri!
Diego Perotti Fenerbahçe'de
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti!
    Son dakika | Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü transfer etti!
  2. Trabzonspor'da Vitor Hugo, sağlık kontrolünden geçirildi
    Trabzonspor'da Vitor Hugo, sağlık kontrolünden geçirildi
  3. Son dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı!
    Son dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı!
  4. Son dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini açıkladı!
    Son dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini açıkladı!
  5. Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarını ayırdı
    Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarını ayırdı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Manchester United, Telles'i açıkladı! Galatasaray'ın kazanacağı rakam...

Son dakika | Manchester United, Telles'i açıkladı! Galatasaray'ın kazanacağı rakam...

Son dakika | Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç ile anlaştı!

Son dakika | Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç ile anlaştı!

Son dakika | Fenerbahçe Diego Perotti transferini açıkladı!

Son dakika | Fenerbahçe Diego Perotti transferini açıkladı!

Son dakika | Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı!

Son dakika | Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı!

Sıradaki Haber