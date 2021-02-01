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01.02.2021 - 12:24 |

Son dakika | Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçların hakemleri açıklandı. Yarın saat 19:00'da oynanacak Başakşehir - Galatasaray karşılaşması Arda Kardeşler'in.

Son dakika | Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler
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2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:
2 Şubat Salı
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
Galatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba
Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe
Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

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Son dakika | Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler

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