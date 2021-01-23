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23.01.2021 - 16:58 |

Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandes transferini açıkladı

Medipol Başakşehir, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan sözleşmesi biterek Al Ittihad Kalba'ya transfer olan Junior Fernandes'i kadrosuna kattı. İstanbul ekibi transferi video ile duyurdu.

Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandes transferini açıkladı
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Medipol Başakşehir'den bir takviye daha...

Son şampiyon, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan sözleşmesi biterek Al Ittihad Kalba'ya transfer olan Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Fernandes, turuncu lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandes transferini açıkladı

 

 

Başakşehir, Junior Fernandes transferini açıkladı!
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SON DAKİKA
  1. Junior Fernandes, Başakşehir'de
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