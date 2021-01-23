23.01.2021 - 16:58 |
Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandes transferini açıkladı
Medipol Başakşehir, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan sözleşmesi biterek Al Ittihad Kalba'ya transfer olan Junior Fernandes'i kadrosuna kattı. İstanbul ekibi transferi video ile duyurdu.
Medipol Başakşehir'den bir takviye daha...
Son şampiyon, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan sözleşmesi biterek Al Ittihad Kalba'ya transfer olan Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Fernandes, turuncu lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti.