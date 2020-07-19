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19.07.2020 - 22:29 | | Fotoğraf: Cengiz Malgır

Son dakika | Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler 2. kez kesildi

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçında Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler 2. kez kesildi.

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi. Maçın 66. dakikası oynanırken stat bir anda karanlığa gömüldü. Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor’u ağırladığı mücadelenin 66’ncı dakikasında stat ışıkları söndü. Elektriğin kesildiği anda hakem Ali Şansalan da su molası verdi.  15 dakikalık kesintinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

İkinci kez gitti

Müsabakanın 84. dakikasında elektrikler bir kez daha gitti ve müsabaka durdu. 8 dakikalık aranın ardından elektrikler tekrar geldi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) açıklama geldi.
BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklama şöyle;
"Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz 2020 gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır.
Medipol Başakşehir -Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır."

Son dakika | Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler 2. kez kesildi

Son dakika | Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler 2. kez kesildi

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