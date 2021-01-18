Son dakika | Başakşehir'de Kerim Frei ayrıldı

İşte Başakşehir'in yaptığı açıklama;

2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

FREI RESMEN EMMEN'DE

Başakşehir'den ayrılan Kerim Frei, Hollanda ekibi FC Emmen’e transfer oldu.