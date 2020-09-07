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07.09.2020 - 16:22 |

Son dakika | Başakşehir, Rafael ile anlaşma sağladı!

Başakşehir'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan İstanbul ekibi Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Rafael ile anlaştı.

Son dakika | Başakşehir, Rafael ile anlaşma sağladı!
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SKORER ÖZEL - NERGİS AŞKIN

2019-2020 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan Başakşehir transfer bombasını patlattı.

Dün akşam ilk olarak Skorer'in duyurduğu Brezilyalı sağ bek Rafael, İstanbul ekibi ile anlaşma sağladı. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki yıldız oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atmak için İStanbul'a geleceği öğrenildi.

Rafael geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lyon ile toplamda 19 maçta forma giydi.

İLK OLARAK SKORER DUYURMUŞTU

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