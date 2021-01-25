Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika - Başakşehir tersten tarih yazıyor! Korkutan tablo...
25.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Başakşehir tersten tarih yazıyor! Korkutan tablo...

Medipol Başakşehir bu kez tarihi tersten yazıyor. 20 haftada en az puan toplayan ve en çok gol yiyen turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de bu zamana kadarki en kötü sezon başlangıcına imza atan ‘son şampiyon’ unvanını alıyor

Son dakika - Başakşehir tersten tarih yazıyor! Korkutan tablo...
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de 20 maç geride bırakan Medipol Başakşehir istediği noktadan uzak kaldı. Geçen sezon elde ettiği şampiyonlukla tarih yazan turuncu-lacivertliler, bu kez farklı bir durum yaşıyor.
Okan Buruk ve öğrencileri 20. maç sonunda ligde ilk 10’unun dahi dışında kalarak 24 puanla 14. sırada duruyor.
Turuncu-lacivertlilerin Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig mücadelesi de 1-1 berabere bitti ve hayal kırıklığı devam etti. OPTA’nın hazırladığı rakamlarda, Başakşehir, lig tarihinde ‘son şampiyon’ unvanlı takımlar arasındaki en kötü performansı sergiliyor.
20. maçlar genelinde hesaplandığında, Başakşehir, ‘son şampiyon’ unvanıyla en az puan toplayan ve en fazla gol yiyen takım konumunda. 20 maçta kalesinde tam 32 gol yiyen, sadece 24 puan toplayabilen ve 8 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, büyük bir düşüş içerisinde. Başakşehir geçen sezon şampiyon olurken 34 maçta kalesinde sadece 34 gol görmüş, maç başına 1.0 gol yeme ortalaması yakalamıştı. Bu sezon ise daha 20 maçta 32 gol yiyerek maç başına 1.6 gol yeme ortalamasına sahip. Ayrıca geçen sezonun genelinde sadece 5 yenilgi alan takım, şimdiden 8 yenilgi gördü.

Son dakika - Başakşehir tersten tarih yazıyor Korkutan tablo...

Hedef kupa
Süper Kupa finalinde çarşamba akşamı Trabzonspor’la karşılaşacak Okan Buruk’un takımının önünde büyük bir hedef duruyor. Ligde kötü giden, Avrupa’dan erken elenen Başakşehir, bir kupa şampiyonluğuyla bu durumu tersine çevirmeyi amaçlıyor.
Olası bir Süper Kupa şampiyonluğuyla hem şanssızlık kırılacak hem de takım yeniden motivasyon bulacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Göztepe maçına Adem Ljajic ve Sergen Yalçın damga vurdu!
    Ömer Erdoğan: "Sahanın hakimiydik ve hak ettiğimiz bir puan aldık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Arda Turan'dan Babel'e teşekkür!
      Arda Turan'dan Babel'e teşekkür!
    2. Mesut Özil rüyası gerçek oldu!
      Mesut Özil rüyası gerçek oldu!
    3. Başakşehir tersten tarih yazıyor!
      Başakşehir tersten tarih yazıyor!
    4. Gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...
      Gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...
    5. Son dakika - Berat Özdemir'e tam not!
      Son dakika - Berat Özdemir'e tam not!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş - Göztepe maçında tepki çeken kararlar

    Beşiktaş - Göztepe maçında tepki çeken kararlar

    Son dakika - Galatasaray'da Feghouli depremi!

    Son dakika - Galatasaray'da Feghouli depremi!

    Son dakika | Osayi-Samuel'i Mesut Özil transferi etkiledi!

    Son dakika | Osayi-Samuel'i Mesut Özil transferi etkiledi!

    Son dakika - Trabzonspor'da Djaniny’ye talip var

    Son dakika - Trabzonspor'da Djaniny’ye talip var

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet