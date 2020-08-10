Son dakika - Başakşehir, Uğur Uçar'la 1 yıl sözleşme uzattı

Medipol Başakşehir, Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattıklarını açıkladı.

Başakşehir'in açıklaması şöyle;

Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar’ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır.

Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz.

Başakşehir'in şampiyonluk yolculuğu...