Son dakika - Başakşehir'de Crivelli devam edemedi

Başakşehir’de Demba Ba’nın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Enzo Crivelli ilk on birdeki yerini aldı. Ancak tecrübeli futbolcu 14. dakikada rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı ve mücadeleye devam edemedi. Fransız golcü yapılan ilk müdahalesinin ardından koltuk deynekleri ile yedek kulübesine gelirken son durumunun bugün yapılacak kontrolden sonra belli olacağı açıklandı.