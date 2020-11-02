Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika - Başakşehir'de Crivelli devam edemedi
02.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Başakşehir'de Crivelli devam edemedi

Başakşehir'da sakatlanan Enzo Crivelli kendini yere bıraktı ve mücadeleye devam edemedi.

Son dakika - Başakşehir'de Crivelli devam edemedi
ABONE OL

Başakşehir’de Demba Ba’nın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Enzo Crivelli ilk on birdeki yerini aldı. Ancak tecrübeli futbolcu 14. dakikada rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı ve mücadeleye devam edemedi. Fransız golcü yapılan ilk müdahalesinin ardından koltuk deynekleri ile yedek kulübesine gelirken son durumunun bugün yapılacak kontrolden sonra belli olacağı açıklandı.

Son dakika - Başakşehirde Crivelli devam edemedi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Başakşehir seriye bağladı! Hasan Ali Kaldırım şaşırttı...
Hamza Hamzaoğlu: “Kaleye gidemedik”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti, Antalyaspor maçına hazır!
    Son dakika - Fenerbahçe'de Diego Perotti, Antalyaspor maçına hazır!
  2. Son dakika - Başakşehir'de Crivelli devam edemedi
    Son dakika - Başakşehir'de Crivelli devam edemedi
  3. Son dakika - Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?
    Son dakika - Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?
  4. Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi
    Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi
  5. Lille - O.Lyon: 1-1
    Lille - O.Lyon: 1-1



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Son dakika - Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Son dakika - Kayserispor'da Bayram Bektaş ile yollar resmen ayrıldı!

Son dakika - Kayserispor'da Bayram Bektaş ile yollar resmen ayrıldı!

Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol: 98-79

Anadolu Efes - Büyükçekmece Basketbol: 98-79

Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi

Ironman 70.3 Türkiye yarışları sona erdi

Sıradaki Haber