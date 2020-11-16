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16.11.2020 - 21:19 |

Son dakika - Başakşehir'de Rafael Beşiktaş'ın teklifini doğruladı!

Medipol Başakşehir'in sezon başında transfer ettiği Rafael, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı.

Son dakika - Başakşehir'de Rafael Beşiktaş'ın teklifini doğruladı!
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Medipol Başakşehir'in bu sezon transfer ettiği Rafael, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı.

Transfer döneminde de adı siyah beyazlılarla anılan Rafael, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını söyledi.

"Beşiktaş'tan teklif aldım"
beIN Sports'a konuşan Rafael, "Beşiktaş'tan teklif aldım. 2 sene önceydi. Buraya gelmeden önce de teklif aldım. Tabii başka teklifler de oldu." dedi.

"Ronaldo diyorum"
"Messi çok fantastik ve iyi bir oyuncu. Ancak ben birlikte forma giydiğim için Ronaldo diyorum."

"Alex Ferguson'a minnettarım"
"Manchester United'da çok güzel günlerim geçti. Özel anılarım var. Çok önemli yıldız futbolcularla oynadım. Sir Alex Ferguson'a minnettarım. Kardeşimle birlikte kitap yazma sürecindeyiz. Kitabımda Ferguson'un da yeri olacak.

"Tekrar şampiyon olmak istiyoruz"
Sosyal medya platformlarından iyi bir şekilde karşılandım. Bu seneki hedeflerimizden biri tekrar şampiyon olmak. Başakşehir taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz.

Son dakika - Başakşehirde Rafael Beşiktaşın teklifini doğruladı

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