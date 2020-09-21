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21.09.2020 - 13:29 | | NTV SPOR

Son dakika | Başakşehir'den Aboubakar hamlesi!

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Porto ile yollarını ayırması beklenen Vincent Aboubakar, Medipol Başakşehir ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki oyuncunun turuncu-lacivertlilere imza atmaya yakın olduğu bildirildi.

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna istediği gibi başlayamayan ve oynadığı iki maçtan da gol atamadan mağlup ayrılan son şampiyon Başakşehir'de bir yandan da kadro planlaması devam ediyor.

İlk iki haftalık bölümde gol yollarında sıkıntılar yaşadığı görülen turuncu-lacivertliler için Portekiz basınından büyük bir transfer haberi geldi. Buna göre bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubakar, Başakşehir'e imza atmaya yakın. Kulübü Porto ile yollarını ayırmaya hazırlanan Vincent Aboubakar, Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak olan İstanbul ekibiyle son görüşmeleri yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.

Beşiktaş'a tekrar transfer olması da gündeme gelen golcü futbolcunun siyah-beyazlılarla maddi konularda uzlaşma sağlayamadığı da ifade edildi.

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