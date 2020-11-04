Son dakika - Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United!

Manchester United maçının hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir’de dört futbolcu sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecek. Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak. Son çalışmasını Fatih Terim Stadı’nda yapan Manchester United’da ise sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Alex Telles, İstanbul’a getirilmedi.