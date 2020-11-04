Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika - Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United!
04.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United!

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, evinde Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika - Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United!
ABONE OL

Manchester United maçının hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir’de dört futbolcu sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecek. Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak. Son çalışmasını Fatih Terim Stadı’nda yapan Manchester United’da ise sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Alex Telles, İstanbul’a getirilmedi.

Son dakika - Başakşehirin Şampiyonlar Ligindeki rakibi Manchester United

Son dakika - Başakşehirin Şampiyonlar Ligindeki rakibi Manchester United

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son Dakika Haberleri | Abdullah Avcı resmen açıkladı! Yeni adresi...
Manchester United, İstanbul'a geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Panik yok, puan var
    Panik yok, puan var
  2. Caner Erkin’e özgürlük!
    Caner Erkin’e özgürlük!
  3. Başakşehir, M.United karşısında!
    Başakşehir, M.United karşısında!
  4. Cemal Ersen’in acı günü
    Cemal Ersen’in acı günü
  5. Beşiktaş'ta Josef’le toplantı
    Beşiktaş'ta Josef’le toplantı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sporun Oscar gecesi! 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni

Sporun Oscar gecesi! 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni

Son dakika - Rachid Ghezzal: "Neden şampiyon olmayalım”

Son dakika - Rachid Ghezzal: "Neden şampiyon olmayalım”

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Feghouli kararı!

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Feghouli kararı!

Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak müjdesi!

Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak müjdesi!

Sıradaki Haber