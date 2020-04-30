Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika | Bayern Münih, Hansi Flick'le sözleşme uzattı
30.04.2020 - 15:26 |

Son dakika | Bayern Münih, Hansi Flick'le sözleşme uzattı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, sezon sonuna kadar takımı çalıştırma konusunda anlaşmaya vardığı Hansi Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Son dakika | Bayern Münih, Hansi Flick'le sözleşme uzattı

Corona virüs salgını sebebiyle ne zaman başlayacağı belirsiz olan liglerden Almanya Bundesliga'da Bayern Münih sözleşme uzatma hamlelerine devam ediyor. 

Thomas Müller ve Coman'ın ardından şimdi de Hansi Flick ile masaya oturan Bavyera temsilcisi, Flick'le 2023 yılına kadar sözleşme uzattı.

Kırmızı beyazlı takım Niko Kovac'ın takımdan ayrılmasının ardından koltuğu sezon sonuna kadar 55 yaşındaki isme emanet etmişti ancak daha sonra takımın teknik direktörü olarak Flick açıklanmıştı.

Bu imzayla birlikte Hansi Flick 2023'e kadar Alman ekibinin başında görev yapacak.

İmza töreninde sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması ise dikkat çekti.

Son dakika | Bayern Münih, Hansi Flickle sözleşme uzattı

Bayern Münih-Fenerbahçe maçı sizlerle...

Son dakika | Bayern Münih, Hansi Flickle sözleşme uzattı

    Alex de Souza, Fenerbahçe taraftarına seslendi: Sizi seviyorum
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fransa'da Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi!

    Fransa'da Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi!

    Beşiktaş, Manisaspor'dan Bilal Budak ile el sıkıştı

    Beşiktaş, Manisaspor'dan Bilal Budak ile el sıkıştı

    Moerman: Türkiye, Fransa'dan daha büyük bir ülke

    Moerman: Türkiye, Fransa'dan daha büyük bir ülke

    Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yollar ayrıldı

    Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yollar ayrıldı

    Sıradaki Haber