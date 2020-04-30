Son dakika | Bayern Münih, Hansi Flick'le sözleşme uzattı

Corona virüs salgını sebebiyle ne zaman başlayacağı belirsiz olan liglerden Almanya Bundesliga'da Bayern Münih sözleşme uzatma hamlelerine devam ediyor.

Thomas Müller ve Coman'ın ardından şimdi de Hansi Flick ile masaya oturan Bavyera temsilcisi, Flick'le 2023 yılına kadar sözleşme uzattı.

Kırmızı beyazlı takım Niko Kovac'ın takımdan ayrılmasının ardından koltuğu sezon sonuna kadar 55 yaşındaki isme emanet etmişti ancak daha sonra takımın teknik direktörü olarak Flick açıklanmıştı.

Bu imzayla birlikte Hansi Flick 2023'e kadar Alman ekibinin başında görev yapacak.

İmza töreninde sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması ise dikkat çekti.

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