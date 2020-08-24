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24.08.2020 - 07:52 |

Son dakika | Bayern Münih'ten Hamit Altıntop'a teklif

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve eski milli futbolcu Hamit Altıntop’a eski takımı Bayern Münih’ten transfer teklifi geldi.

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Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam finalde PSG ile karşı karşıya gelen ve kupayı kazanan Bayern Münih'in yönetiminden sürpriz adım...

Alman kulübü, Lizbon'daki dev final öncesi Hamit Altıntop ile masaya oturdu. Bayern, eski yıldızına yeni sezonda takımda yer alma görevi teklif etti.

Hamit Altıntop, TFF'den ayrılacak mı?
Halihazırda Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Altıntop, görüşmeye gitse bile teklifi reddedecek. Bunun nedeni, Altıntop'un hem TFF'deki hedefleri hem de kendisine önerilen pozisyonun kapsamının dar olması.

Son dakika | Bayern Münihten Hamit Altıntopa teklif

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