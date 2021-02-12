Son dakika - Bayrampaşa - Karaköprü Belediyespor maçında Gökhan Çıra sahaya inip hakemi darp etti!

Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta play-off hattında yer alan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk ettiği maça Gökhan Çıra damga vurdu.

Hakemi darp etti

Mücadelenin 67. dakikasında . 2-1 geride bulunan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, hakem kararlarını beğenmediği için sahaya girdi. Çıra, maçın hakemi Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti.

Ceza alması bekleniyor

Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan 90 dakika Bayrampaşa'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken İstanbul ekibinin Asbaşkanı Gökhan Çıra ve kulübün TFF'den çok ciddi bir ceza alması bekleniyor.

G.Saray maçı sonrası Çıra gündem olmuştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında da en çok konuşulan isimlerden biri olan Gökhan Çıra, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Maç sonu "Fatih Terim’in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" şeklinde açıklamalar yapan Çıra, daha sonra tecrübeli teknik adamdan özür dilemişti.