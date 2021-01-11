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11.01.2021 - 10:03 |

Son dakika | BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu...

Süper Lig'de 18. haftasında 3'te 3 yapan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor'un konuğu oluyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

Son dakika | BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu...
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Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

Son dakika | BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçında ilk 11ler belli oldu...

BB ERZURUMSPOR'UN 11'i: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah, Gomes

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Sangare, Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

Son dakika | BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçında ilk 11ler belli oldu...

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