Son dakika - Belhanda: "Hocamız bize soyunma odasında..."

Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda Belhanda açıklamalarda bulundu.

"Asisti tercih ettim"

"Takım çalışması olduğu için asisti tercih ettim. Sonuçta da Arda kaptan golü attı. Tercihim o yüzden asist."

"Son 3 maçı kazandık, güven için çok önemliydi. Hocamız soyunma odasında bize uyarılarda bulundu, iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Hocamız topu saklamamız için konuşmalar yapmıştı. Sonrasında 1-2 pasla ileri uca çıktığımızı gördük. Daha güzel ve iyi bir oyun için daha fazla çalışmamız gerekiyor."

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