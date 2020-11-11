Son Dakika: Belhanda'da sözleşme gerçeği!

Sözleşmesinin son senesine giren ve takımda kalmak isteyen Belhanda’nın bu hedefine ulaşmak için ekstra bir konsantrasyon içinde olduğu belirtiliyor.

Sivas’ta bir gol atan ve Arda’nın golünde de asist yapan yetenekli futbolcunun, 3 milyon 350 bin euroluk sözleşmesinin çok altında bir rakama takımda kalmaya hazır olduğu biliniyordu.

Fatih Terim’in iyi niyetli yaklaşımı da Belhanda’yı motive ediyor. Tecrübeli oyuncunun son dönemdeki olumlu performansını devam ettirmesi durumunda hem G.Saray hem de Belhanda’nın kazanacağı ifade ediliyor.