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27.09.2020 - 21:13 |

Son dakika | Galatasaraylı Belhanda'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Şimdilik Galatasaray'dayım ama daha sonra ne olur bilmiyorum" dedi.

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Galatasaray'da geleceği merak edilen Belhanda'dan derbinin ardında flaş transfer açıklaması geldi.

Faslı futbolcu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen her şeyi, mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum. Ama daha sonra ne olur bilmiyorum" dedi.

Belhanda ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçtan dolayı derbi mücadelesine yorgun çıktıklarını vurgulayarak, "Bu bakımdan Fenerbahçe'nin avantajı vardı. Yine de buna sığınmamak lazım." diye konuştu.

Martin Linnes ise zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Bugüne kadar oynadığımız mantaliteyi Fenerbahçe derbisinde sahaya yansıtamadık. Derbilerde bazen bir puan iyi olabiliyor." şeklinde konuştu.

 

 

Son dakika | Galatasaraylı Belhandadan transfer açıklaması

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Son dakika | Galatasaraylı Belhandadan transfer açıklaması

 

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